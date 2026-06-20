"Görmezden gelmedim" dedi, kendi imkânlarıyla temizlik başlattı - Son Dakika
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"Görmezden gelmedim" dedi, kendi imkânlarıyla temizlik başlattı

"Görmezden gelmedim" dedi, kendi imkânlarıyla temizlik başlattı
20.06.2026 15:43  Güncelleme: 15:58
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Sinop'ta yaşayan 26 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Özgür Can Keskin, kentteki çöp birikintilerine kayıtsız kalmayarak kendi imkanlarıyla gönüllü temizlik çalışmaları başlattı. Olumlu geri dönüşler alan Keskin, diğer vatandaşları da bu harekete katılmaya çağırdı.

Sinoplu 26 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Özgür Can Keskin, kent genelinde kendi imkanlarıyla başlattığı çevre temizliği çalışmalarıyla dikkat çekti.

Uzun süredir sosyal medya platformlarında içerik ürettiğini belirten Keskin, daha önce yaklaşık 5 yıl Amerika'da yaşadığını, son iki yıldır ise Sinop'ta ikamet ettiğini ifade etti. Kentte özellikle bazı bölgelerde zaman zaman çöp birikintileriyle karşılaştığını dile getiren Keskin, bu duruma kayıtsız kalmayarak gönüllü bir temizlik hareketi başlattığını söyledi.

Keskin, yaptığı açıklamada, sokaklarda ve kırsal alanlarda gördüğü çevre kirliliğinin kendisini bu çalışmaya yönlendirdiğini belirterek, "Sosyal medyada bir süredir içerik üretiyorum. Daha öncesinde 5 yıl kadar Amerika'da yaşadım. Son iki yıldır da Sinop'ta yaşıyorum. Çok defasında buralardan hep geçerken görüyordum. Yani hep çöpler birikiyor ve bir şekilde alınmıyor ya da alınamıyor. Aynı anda her yere yetişemiyorlar belki de. Ben de dedim belki benim gibi düşünenler vardır. Zamanla bir olur 10 kişi oluruz deyip böyle bir içerik başlatmak istedim ve güzel de bir etki oluşturdu" dedi.

Yaptığı çalışmalardan olumlu geri dönüşler aldığını belirten Keskin, farklı bölgelerde temizlik yapmaya devam ettiğini ifade etti. Keskin, "Açıkçası güzel geri dönüşler alıyorum. Bugün de yine başka bir şey çekimden geldim. Farklı bir yeri temizledim. Asker abilerim, öğretmen ablalarım falan yazıyorlar. Umarım ilerleyen günlerde toplu bir temizlik de yapacağız" diye konuştu.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yetişemediği noktalarda gönüllü olarak temizlik yapmaya hazır olduğunu belirten Keskin, "Ben belediye işçilerinin ya da il özel idaresinin yetişemediği yerlerde olup oraları temizlemeye gönüllüyüm. Diğer arkadaşları da bu gönüllülük hareketine bekliyorum. Yardım etmek isteyenler olursa diye sosyal medyam Özgür Can Keskin 1 diye geçiyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Birlikte Sinop'u daha güzel bir hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Can Keskin, 3. Sayfa, Medya, Sinop, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 'Görmezden gelmedim' dedi, kendi imkânlarıyla temizlik başlattı - Son Dakika

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