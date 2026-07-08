Şırnak'taki Menderesler Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Şırnak'taki Menderesler Havadan Görüntülendi

Şırnak\'taki Menderesler Havadan Görüntülendi
08.07.2026 11:00
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Şırnak'ta Faraşin Yaylası'ndaki menderesler, kar sularıyla beslenerek görsel şölen sunuyor.

Şırnak'ta kar sularından beslenen ve kilometrelerce uzunluğuyla görsel şölen sunan menderesler havadan görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyündeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki dev menderesler manzarasıyla mest ediyor. Kar sularından beslenen ve her yıl yönünü değiştirerek ilerleyen Yeşilöz Deresi, kıvrım kıvrım görünümüyle görsel şölen sunuyor. Dronla görüntülenen yayla ve ovalar görenleri hayran bırakıyor. Bölge, yılın dört mevsimi yeşil dağları ve serin havasıyla doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ailesiyle menderesleri görmek için 40 kilometre yol geldiklerini söyleyen Yusuf Güney Uysal, "Yaylaya geldik, çok güzel burası, menderesleri gördüm. Herkesi bu bölgeye davet ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şırnak'taki Menderesler Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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