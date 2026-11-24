Sivas'ta kar etkili oldu, Geminbeli'de araçlar zor ilerledi, görüş 10 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Sivas-Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde araçlar güçlükle ilerlerken görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Geminbeli Geçidi, yağan karın ardından beyaza büründü.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Sivas- Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kaynak: İHA
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