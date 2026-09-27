Sivas'ta karpuz verilen tilki eşiyle döndü, ev sahibi yuvasına yemek götürdü - Son Dakika
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Sivas'ta karpuz verilen tilki eşiyle döndü, ev sahibi yuvasına yemek götürdü

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Sivas\'ta karpuz verilen tilki eşiyle döndü, ev sahibi yuvasına yemek götürdü
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Sivas Arpaözü köyünde bir evin bahçesine giren tilkiye karpuz ikram edildi, tilki günler sonra eşiyle geri döndü. Yağmurlu havada tilkilere yemek veremeyen ev sahibi Gönül Boztaş, yuvalarını bularak iki yavrusu olan tilki ailesine ertesi gün yemek götürmeye başladı.

Sivas merkeze bağlı Arpaözü köyünde yaşanan olay yüzleri güldürdü. Yemek aramak için köye gelen tilki, verilen ikramı beğenince birkaç gün sonra eşiyle geri döndü.

Arpaözü köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, aç kaldığı düşünülen bir tilki, köyün yerleşim yerinde müstakil bir evin bahçesine girerek yemek aradı. Tilkiyi gören ev sahibi konuğunu eli boş çevirmeyerek karpuz ikram etti ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karpuz ikram edilen tilki karnını doyurduktan sonra bahçeden ayrıldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı bahçeye tekrar gelen tilki eşini de yanında getirerek bahçede yemek aramaya devam etti. Havanın yağışlı olduğu anda konuklarına yemek ikram edemeyen ev sahibi Gönül Boztaş, ertesi gün tilkilerin yuvasını bularak tilki ailesine yemek götürmeye başladı.

Yağmurlu havada yemek ikram edemeyince tilki ailesinin yuvasına yemek bırakan Gönül Boztaş, "Bir gün tilki evimize geldi. Bahçede gezerken orada bulunan karpuzu yediğini gördük. Çok şaşırdık sonra tilkinin çok aç olduğunu fark ettik. Birkaç gün sonra tekrar geldi ama bu kez tek başına değildi. Eşiyle beraber gelmişlerdi ama umduklarını bulamadılar. O gün hava yağmurlu olduğu için onlara yemek veremedik. Sonra ben araştırmaya başladım ve yuvalarını buldum. Tilki çiftinin iki tane de yavrusu vardı. Sonra dayanamadım ve buraya yemek getirmeye başladım" dedi.

Kaynak: İHA
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