Sivas\'ta sıcaklık 6 dereceye düşünce yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas'ta sıcaklık 6 dereceye düşünce yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle kent genelinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde görüş mesafesini azaltan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlük çekerken, takip mesafesini koruyup düşük hızda ilerledi.
Sivas'ta hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kent genelinde yoğun sis etkili oldu.
Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kent genelinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla daha dikkatli seyretmeleri konusunda tedbirli davrandı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafikte seyreden araç sürücüleri, takip mesafesini koruyarak düşük hızda ilerledi. Kent genelinde etkili olan sis, özellikle sabah saatlerinde Sivas'ın bazı noktalarında kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek kesimlerde sisin yoğunluğunun daha fazla hissedildiği görüldü.
Kaynak: İHA
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