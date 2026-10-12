Sivas'ta vaşak ailesi görüntülendi, bölge sakini 52 yıldır ilk kez gördü - Son Dakika
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Sivas'ta vaşak ailesi görüntülendi, bölge sakini 52 yıldır ilk kez gördü

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Sivas\'ta vaşak ailesi görüntülendi, bölge sakini 52 yıldır ilk kez gördü
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Sivas'a 15 kilometre uzaklıktaki Kalın Tren İstasyonu çevresinde vaşak ailesi cep telefonuyla görüntülendi. Bölgede 52 yıldır yaşayan Metin Öztürk, uzakta bir yetişkin vaşak ile iki yavru gördüğünü, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Sivas'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kalın Tren İstasyonu yakınlarında görülen vaşak ailesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede 52 yıldır yaşadığını belirten Metin Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kalın Tren İstasyonu yolu üzerinde, demir yolu yakınlarında gezen erkek vaşak ve ailesi bir süre tren yolunda ilerledikten sonra gözlerden kayboldu. Bölgede gezerken otların arasında hareketlilik fark eden vatandaşlar yaklaşıp dikkatli bir şekilde baktıklarında, erkek vaşağın ağaçlar arasında yemek aradığı görüldü. Erkek vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Öztürk, bölgeye daha uzakta bir yetişkin vaşak ve iki yavru gördüğünü, çevrenin yerleşim yerine uzak olduğu için vaşakların yuva yapmış olabileceğini ifade etti.

"52 yıldır ilk defa böyle bir olaya denk geldim"

Vaşak ailesiyle karşılaşmanın kendisi için bir ilk olduğunu belirten Metin Öztürk, "Tren istasyonu yolunda demir yolu yakınlarında gezerken, otların arasında bir hareketlilik gördüm. Yaklaşıp dikkatli bir şekilde baktığımda erkek bir vaşak olduğunu anladım. Biraz daha ileri bir mesafede iki yavru ve yetişkin bir vaşak daha vardı. Büyük ihtimalle anne, baba ve iki yavrudan oluşan bir gruptu. Baktığımızda hepsinin sağlık durumları da iyi görünüyordu. 52 yıldır bu bölgede yaşıyoruz ilk defa böyle bir olaya denk geldik. Çevrenin tenha bir yer ve yaşayan insan sayısının az olmasından dolayı bölgeye yuva yapmış olabilirler" dedi.

Kaynak: İHA
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