Sivrihisar\'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından, kent genelinde olduğu gibi Sivrihisar ilçesinde de beklenen yağışlar yüzünü gösterdi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte caddeler ve araçların ilerlediği güzergahlar suyla kaplanırken, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü. - ESKİŞEHİR