Söke'de altyapı yatırımı - Son Dakika
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Söke'de altyapı yatırımı

Söke\'de altyapı yatırımı
15.06.2026 09:29  Güncelleme: 09:31
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Söke ilçesi Yenicamii Mahallesi'nde 75 milyon TL yatırım bedelli kanalizasyon hattı yapımının ilk kademesine başladı. Proje kapsamında 9 bin 700 metre hat, 300 muayene bacası ve 210 parsel bacası yapılacak. Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde altyapı çalışmalarının süreceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilecek 75 milyon Türk Lirası yatırım bedelli kanalizasyon hattı yapım işinin ilk kademesi olan Yenicamii Mahallesi'nde çalışmalara başlandı.

Çalışmalar kapsamında 9 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 300 adet muayene bacası ve 210 adet parsel bacası yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgenin altyapısı güçlenecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde altyapı çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve "17 ilçemizin tamamında yatırım, proje ve hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışıyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Söke, Son Dakika

Son Dakika Çevre Söke'de altyapı yatırımı - Son Dakika

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