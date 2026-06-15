Söke\'de altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilecek 75 milyon Türk Lirası yatırım bedelli kanalizasyon hattı yapım işinin ilk kademesi olan Yenicamii Mahallesi'nde çalışmalara başlandı.

Çalışmalar kapsamında 9 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 300 adet muayene bacası ve 210 adet parsel bacası yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgenin altyapısı güçlenecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde altyapı çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve "17 ilçemizin tamamında yatırım, proje ve hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışıyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN