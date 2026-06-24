Soma\'da Orman Yangınına Müdahale

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, kısa sürede müdahale edilmeye başlandı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlatıldı.

Ekipler, yangının çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA