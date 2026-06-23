Başkan Ekinci: "Havalimanı ulaşım, ticaret ve istihdam açısından önemli" - Son Dakika
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Başkan Ekinci: "Havalimanı ulaşım, ticaret ve istihdam açısından önemli"

Başkan Ekinci: "Havalimanı ulaşım, ticaret ve istihdam açısından önemli"
23.06.2026 10:52  Güncelleme: 10:54
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Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Havalimanının Nisan 2027'de tamamlanması hedeflenirken, bölge ekonomisi, turizm ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yapımı devam eden ve bölgenin ulaşım altyapısına büyük ivme kazandırması beklenen Yozgat Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi alan Ekinci, havalimanının sadece Yozgat için değil, tüm bölge ekonomisi ve turizmi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, "Yozgat Havalimanı inşaatını uzun süredir merak ediyordum. Tabii ki Sorgun Belediyesi olarak burayla ilgili gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bugün de yerinde gezme fırsatımız oldu. Anladığım kadarıyla binaların hemen hemen hepsinin kabası bitmiş, duvarları da örülmüş. Havalimanının Nisan 2027'de bitirilmesi hedefleniyor. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur. Biz de ziyaret edelim, gelişmelerle ilgili inşaat aşamasında bize düşen bir şey var mıdır yok mudur fikir alışverişi yapalım diye buradayız."

"Ulaşım ve ticareti geliştirmek açısından önemli"

İlerleyen dönemde yatırım ve istihdam konusunda havalimanının avantajlar sağlayacağını belirten Ekinci, "Ulaşım açısından buradaki ticareti geliştirmek açısından önemli. Önümüzdeki yıllarda ben Sorgun ve Yozgat özelinde daha farklı yatırımların olacağını da düşünüyorum. O yüzden her birimizin muzdarip olduğu istihdam konusunda da ilerleyen zamanlarda bu havalimanının yapılmış olması, ulaşılabilirliğinin fazla olması, buradaki ulaşım kolaylıkları, yurt dışındaki hemşehrilerimizin burayı kullanacak olması bunların tamamı bize katkı sağlayacaktır. Hiç yoksa buradaki havalimanında yaklaşık bin kişiye yakın kişi çalışır. Bu bile başlı başına bir istihdamdır" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ekinci, Yozgat, Ulaşım, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Ekinci: 'Havalimanı ulaşım, ticaret ve istihdam açısından önemli' - Son Dakika

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