Ticaretin kalbi Dicriğide attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaretin kalbi Dicriğide attı

Ticaretin kalbi Dicriğide attı
03.07.2026 13:09  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, ilçe ziyaretleri kapsamında Divriği'de kaymakam, belediye başkanı ve esnafla bir araya gelerek bölgenin ekonomik, kültürel ve turizm potansiyelini değerlendirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe ziyaretleri kapsamında Divriği'de ilçe yönetimi ve esnafları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, kamu kurumları, yerel yöneticiler, oda üyeleri, esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Divriği'nin ekonomik, kültürel ve turizm potansiyelini yerinde değerlendirerek bölgesel kalkınmaya yönelik istişarelerde bulundu.

Divriği Kaymakamı İlyas Kılıç'ı ziyaret eden Başkan Zeki Özdemir ve beraberindeki heyet, ilçede yürütülen kamu yatırımları, ekonomik gelişmeler ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ardından Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile bir araya gelen heyet, Divriği'nin yatırım, ticaret ve turizm alanındaki potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Sivas'ın her ilçesinin kendine özgü üretim gücü ve ekonomik potansiyeli bulunuyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerimizde üyelerimizin yanında olmaya, sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Divriği, sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerle bölgemizin önemli merkezlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, ekonomik kalkınmanın yalnızca üretimle değil, kültürel ve turistik değerlerin etkin şekilde tanıtılmasıyla da mümkün olduğunu belirterek, "Görmeden Ölmeyin" sloganıyla başlattıkları kültür gezileri sayesinde vatandaşların UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti. Gezilerin, Divriği'nin tanıtımına, turizm hareketliliğine ve ilçe ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Özdemir, bu eşsiz kültürel mirasın herkes tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.

Programın devamında Başkan Zeki Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede faaliyet gösteren oda üyelerini ve ilçe esnafını ziyaret etti. İş yerlerinde gerçekleşen buluşmalarda üyelerin talep ve önerileri dinlenirken, bölgedeki ticari hayatın mevcut durumu hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Özdemir, esnafın ve oda üyelerinin Sivas ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, "Üretimin, ticaretin ve istihdamın temelinde sanayicimiz, tacirimiz ve esnafımız var. Bizim için en kıymetli saha ziyaretleri, üyelerimizle ve esnafımızla birebir temas kurduğumuz anlardır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Turizm, Kültür, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ticaretin kalbi Dicriğide attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:11:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Ticaretin kalbi Dicriğide attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.