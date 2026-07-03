Ticaretin kalbi Dicriğide attı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe ziyaretleri kapsamında Divriği'de ilçe yönetimi ve esnafları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, kamu kurumları, yerel yöneticiler, oda üyeleri, esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Divriği'nin ekonomik, kültürel ve turizm potansiyelini yerinde değerlendirerek bölgesel kalkınmaya yönelik istişarelerde bulundu.

Divriği Kaymakamı İlyas Kılıç'ı ziyaret eden Başkan Zeki Özdemir ve beraberindeki heyet, ilçede yürütülen kamu yatırımları, ekonomik gelişmeler ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ardından Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile bir araya gelen heyet, Divriği'nin yatırım, ticaret ve turizm alanındaki potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Sivas'ın her ilçesinin kendine özgü üretim gücü ve ekonomik potansiyeli bulunuyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerimizde üyelerimizin yanında olmaya, sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Divriği, sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerle bölgemizin önemli merkezlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, ekonomik kalkınmanın yalnızca üretimle değil, kültürel ve turistik değerlerin etkin şekilde tanıtılmasıyla da mümkün olduğunu belirterek, "Görmeden Ölmeyin" sloganıyla başlattıkları kültür gezileri sayesinde vatandaşların UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti. Gezilerin, Divriği'nin tanıtımına, turizm hareketliliğine ve ilçe ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Özdemir, bu eşsiz kültürel mirasın herkes tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.

Programın devamında Başkan Zeki Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede faaliyet gösteren oda üyelerini ve ilçe esnafını ziyaret etti. İş yerlerinde gerçekleşen buluşmalarda üyelerin talep ve önerileri dinlenirken, bölgedeki ticari hayatın mevcut durumu hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Özdemir, esnafın ve oda üyelerinin Sivas ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, "Üretimin, ticaretin ve istihdamın temelinde sanayicimiz, tacirimiz ve esnafımız var. Bizim için en kıymetli saha ziyaretleri, üyelerimizle ve esnafımızla birebir temas kurduğumuz anlardır" dedi. - SİVAS