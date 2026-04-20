Sungurlu\'nun içme suyu altyapısı dev yatırımla güçleniyor

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçenin içme suyu hattını güçlendirmek amacıyla inşa edilen 10 bin metreküplük su deposu tamamlandı.

Sungurlu Belediyesi'nin başlattığı 350 milyon TL'lik yatırımla ilçenin içme suyu altyapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yenihayat Mahallesi'nde inşa edilen 5 bin+5 bin olmak üzere toplam 10 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu tamamlandı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, 212 kilometrelik içme suyu isale hattında yürütülen çalışmalar kapsamında 122 kilometrelik kısmın yenilendiğini duyurdu. Üçüncü etap altyapı çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen proje ile ilçenin su depolama kapasitesinin artırıldığına dikkat çeken Dere, son iki yıl içinde içme suyu altyapısın yaklaşık 350 milyon TL yatırım kazandırıldığını vurguladı. Başkan Dere, yapılan yatırımların Sungurlu'da uzun yıllar güvenli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. - ÇORUM