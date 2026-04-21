Kandıra'da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Kandıra'da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Kandıra\'da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
21.04.2026 10:58  Güncelleme: 10:59
Kandıra'da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Orman İşletme Şefi'nin bir müteahhitten rüşvet aldığı iddiaları üzerine genişletildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geçen ay Araman Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege'nin, bölgede orman kesimi yapan bir müteahhitten işlem karşılığında para aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında suçüstü yakalanıp tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma derinleştirildi. 

1 AY SÜREN TAKİP SONRASI ŞAFAK BASKINI

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti yapılan baskınlarda yolsuzluk, rüşvet ve kamu zararına neden olma suçlamasıyla çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Kandıra Orman İşletme Şefliğinde de arama yapıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kandıra'da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kandıra'da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Advertisement
