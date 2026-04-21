Kandıra\'da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geçen ay Araman Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege'nin, bölgede orman kesimi yapan bir müteahhitten işlem karşılığında para aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında suçüstü yakalanıp tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma derinleştirildi.

1 AY SÜREN TAKİP SONRASI ŞAFAK BASKINI

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti yapılan baskınlarda yolsuzluk, rüşvet ve kamu zararına neden olma suçlamasıyla çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Kandıra Orman İşletme Şefliğinde de arama yapıldı.