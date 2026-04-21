Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu, özel okulların yan hizmet fiyatları nedeniyle 19 okul için soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, eğitim ücretleri ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyatlar nedeniyle özel okullara yönelik başlatılan soruşturmaların genişleyebileceğini açıkladı.

ŞİKAYETLER ARTTI, SORUŞTURMALAR BÜYÜYOR

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun yürüttüğü soruşturmalar ve sektör incelemelerine ilişkin Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Küle, özellikle özel okullara yönelik şikayetlerde ciddi artış yaşandığını belirterek, bu alanda başlatılan soruşturmaların büyüyebileceğine dikkat çekti.

19 OKUL HAKKINDA SORUŞTURMA

Küle, eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyat uygulamaları nedeniyle 19 özel okul hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.

REKABET KURULU YOĞUN MESAİDE

Rekabet Kurulu’nun geçen yıl çok sayıda soruşturmayı sonuçlandırdığını ve yeni dosyalar açtığını belirten Küle, bu süreçte sektör araştırmalarına da ağırlık verdiklerini söyledi.

TARIM SEKTÖRÜNDE 190 MİLYON LİRALIK CEZA

Tarım sektöründe özellikle tohum ve fide alanında ciddi ihlallerle karşılaştıklarını dile getiren Küle, bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda yaklaşık 190 milyon lira ceza uygulandığını aktardı. Küle, sektörde rekabet hukuku bilincinin henüz yeterince yerleşmediğini ancak firmaların uyum sürecine girdiğini ifade etti.

SÜT PİYASASINDA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Süt sektöründe de iki ayrı soruşturma yürüttüklerini belirten Küle, çiğ süt alımı ve yem karşılığı süt uygulamalarında daha adil ve şeffaf bir piyasa oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu kapsamda uzlaşma başvurularını kabul etmediklerini belirten Küle, alınacak nihai kararlarla üreticiyi koruyan bir sistem kurulacağını söyledi.

FİNANS SEKTÖRÜNDE KRİTİK İHLALLER

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde de incelemelerin sürdüğünü ifade eden Küle, iş gücü mobilizasyonunun engellenmesine yönelik ihlallerle karşılaştıklarını ve bu durumun ekonomik gelişim açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

DİJİTAL DEVLER MERCEK ALTINDA

Dijital platformlara yönelik soruşturmaların da devam ettiğini belirten Küle, Apple ve Google başta olmak üzere çeşitli şirketlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi. Alternatif ödeme sistemlerinin kısıtlanması ve veri gücünün rekabeti bozucu etkilerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

İLAÇ VE HIZLI TÜKETİM SEKTÖRÜNDE YAKIN TAKİP

Hızlı tüketim mallarında el terminallerinin kullanımını incelediklerini belirten Küle, ilaç sektörüne yönelik kapsamlı bir çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Bu çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

DİJİTAL ÇAĞDA YENİ REKABET POLİTİKASI

Dijital çağda rekabet politikalarına yönelik yeni bir sektör incelemesi başlattıklarını duyuran Küle, bu alanda net bir politika oluşturma sürecinde olduklarını ve tüm paydaşların görüşlerini alacakları bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

YAPAY ZEKA İLE 550 SEKTÖR AYNI ANDA İNCELENİYOR

Yapay zekanın denetim süreçlerinde aktif şekilde kullanıldığını vurgulayan Küle, bu teknoloji sayesinde 550 sektörün aynı anda analiz edilebildiğini belirtti. Kamu ihalelerinde ise algoritmalar aracılığıyla kartel riski tespit edebildiklerini ifade etti.

HEDEF: REKABETÇİ VE GÜÇLÜ EKONOMİ

Küle, tüm çalışmaların temel amacının Türkiye’de rekabetçi piyasa koşullarını güçlendirmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Japonya’da 7.4’lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
İstanbullular diken üstünde Çam kese tırtılı böyle görüntülendi İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
Batman’da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü Batman'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 21.04.2026 11:56:23.
SON DAKİKA: Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.