Özel Okullara Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, eğitim ücretleri ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyatlar nedeniyle özel okullara yönelik başlatılan soruşturmaların genişleyebileceğini açıkladı.

ŞİKAYETLER ARTTI, SORUŞTURMALAR BÜYÜYOR

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun yürüttüğü soruşturmalar ve sektör incelemelerine ilişkin Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Küle, özellikle özel okullara yönelik şikayetlerde ciddi artış yaşandığını belirterek, bu alanda başlatılan soruşturmaların büyüyebileceğine dikkat çekti.

19 OKUL HAKKINDA SORUŞTURMA

Küle, eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyat uygulamaları nedeniyle 19 özel okul hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.

REKABET KURULU YOĞUN MESAİDE

Rekabet Kurulu’nun geçen yıl çok sayıda soruşturmayı sonuçlandırdığını ve yeni dosyalar açtığını belirten Küle, bu süreçte sektör araştırmalarına da ağırlık verdiklerini söyledi.

TARIM SEKTÖRÜNDE 190 MİLYON LİRALIK CEZA

Tarım sektöründe özellikle tohum ve fide alanında ciddi ihlallerle karşılaştıklarını dile getiren Küle, bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda yaklaşık 190 milyon lira ceza uygulandığını aktardı. Küle, sektörde rekabet hukuku bilincinin henüz yeterince yerleşmediğini ancak firmaların uyum sürecine girdiğini ifade etti.

SÜT PİYASASINDA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Süt sektöründe de iki ayrı soruşturma yürüttüklerini belirten Küle, çiğ süt alımı ve yem karşılığı süt uygulamalarında daha adil ve şeffaf bir piyasa oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu kapsamda uzlaşma başvurularını kabul etmediklerini belirten Küle, alınacak nihai kararlarla üreticiyi koruyan bir sistem kurulacağını söyledi.

FİNANS SEKTÖRÜNDE KRİTİK İHLALLER

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde de incelemelerin sürdüğünü ifade eden Küle, iş gücü mobilizasyonunun engellenmesine yönelik ihlallerle karşılaştıklarını ve bu durumun ekonomik gelişim açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

DİJİTAL DEVLER MERCEK ALTINDA

Dijital platformlara yönelik soruşturmaların da devam ettiğini belirten Küle, Apple ve Google başta olmak üzere çeşitli şirketlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi. Alternatif ödeme sistemlerinin kısıtlanması ve veri gücünün rekabeti bozucu etkilerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

İLAÇ VE HIZLI TÜKETİM SEKTÖRÜNDE YAKIN TAKİP

Hızlı tüketim mallarında el terminallerinin kullanımını incelediklerini belirten Küle, ilaç sektörüne yönelik kapsamlı bir çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Bu çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

DİJİTAL ÇAĞDA YENİ REKABET POLİTİKASI

Dijital çağda rekabet politikalarına yönelik yeni bir sektör incelemesi başlattıklarını duyuran Küle, bu alanda net bir politika oluşturma sürecinde olduklarını ve tüm paydaşların görüşlerini alacakları bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

YAPAY ZEKA İLE 550 SEKTÖR AYNI ANDA İNCELENİYOR

Yapay zekanın denetim süreçlerinde aktif şekilde kullanıldığını vurgulayan Küle, bu teknoloji sayesinde 550 sektörün aynı anda analiz edilebildiğini belirtti. Kamu ihalelerinde ise algoritmalar aracılığıyla kartel riski tespit edebildiklerini ifade etti.

HEDEF: REKABETÇİ VE GÜÇLÜ EKONOMİ

Küle, tüm çalışmaların temel amacının Türkiye’de rekabetçi piyasa koşullarını güçlendirmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek olduğunu sözlerine ekledi.