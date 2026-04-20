Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti
Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti

20.04.2026 19:35
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi hamlesiyle derinleşen Küba'daki enerji krizi, bir tamirciyi yaratıcı bir çözüme itti. Benzin bulamayan tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye ederek başkent Havana caddelerinde boy gösterdi.

ABD’nin Küba üzerindeki ekonomik baskıları yeni bir boyuta taşınırken, ülkede yaşanan derin yakıt krizi halkı sıra dışı yöntemlere itiyor. Başkent Havana sokakları, benzin kuyruklarının ardından şimdi de kömürle çalışan bir otomobilin dumanıyla tanışıyor.

TRUMP’IN HAMLESİ KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Küba’yı enerji darboğazına sürükleyen süreç, ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Ocak’ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle başladı. Kararname, Küba’ya petrol tedarik eden veya satan ülkelerden gelen tüm ürünlere ağır gümrük vergileri getirilmesini öngörüyor. Beyaz Saray, bu sert hamleyi Küba’nın "zararlı politikalarına" karşı ABD’nin ulusal güvenliğini koruma adımı olarak nitelendirdi.

BENZİN BULAMAYINCA ARACINI KÖMÜRLE ÇALIŞACAK ŞEKİLDE MODİFİYE ETTİ

Trump’ın hamlesinin ardından ülkedeki yakıt krizi derinleşirken, Kübalı tamirci Juan Carlos Pino yaratıcılığını konuşturdu. Sahibi olduğu 1980 model Fiat 126p marka aracını benzine ihtiyaç duymadan yürütebilmek için motor sistemini kömürle çalışacak şekilde modifiye etti.

Pino’nun kömür yakan motoruyla Havana caddelerinde boy göstermesi, başkent sakinleri arasında büyük bir merak ve hayranlık uyandırdı. Halkın büyük ilgisini çeken bu modifiye araç, Küba halkının ulaşım engelini aşmak için bulduğu alternatif yolların sembolü haline geldi.

ÇARESİZLİĞİN İCADI

Küba genelinde azalan yakıt arzı ve ABD’nin kısıtlamaları, günlük hayatı felç etme noktasına getirdi. Juan Carlos Pino’nun icadı, bir halkın ağır ambargo koşulları altında hayatta kalma ve hareket etme azminin çarpıcı bir yansıması olarak kayıtlara geçti.

Donald Trump, ABD Başkanı, Havana, Enerji, Küba

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Demekki istenilse yapılabiliyormuş.Bizim ülkede de çıkıyor böyle dahiler ama sonrasında aniden yok ediliyor.Anlamak gerçekten zor?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
