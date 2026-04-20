Saldırganın Ölmediği Açıklandı

20.04.2026 19:50
Kahramanmaraş Başsavcılığı, İsa Aras Mersinli'nin ölmediğini ve asılsız haberler yayıldığını belirtti.

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, okula silahlı saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin ölmediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda geçen 15 Nisan'da silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin ölmediği, kaçırıldığı yönünde sanal medyada çıkan iddialar ve yapılan haberlerle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"15 Nisan 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı sonrasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde; olayın failinin ölmediği ve yaralı olarak zırhlı araçla olay yerinden kaçırıldığına dair halkı yanıltıcı bilgilerin yayıldığı yönünde paylaşımlar yapıldığı müşahede edilmiş olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay akabinde; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan olay yeri incelemesi neticesinde failin olay yerinde eks olduğu tespit edilmiş ve failin klasik otopsisi yapılmak üzere kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastancsi morguna nakledilmiştir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla 15 Nisan 2026 saat 21: 45 ile 16 Nisan 2026 saat 00: 30 arasında gerçekleştirilen otopsi işlemleri neticesinde defin ruhsatı düzenlenerek otopsi işlemleri tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; şahsın ölmediğine dair yayılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, dosyanın tarafı olan mağdur, müşteki ve vekillerinin dosyada yer alan ölü muayene ve otopsi işlemlerine dair fotoğraf ve görüntüleri inceleme yetkilerinin bulunduğu hususu da sabittir. Ayrıca halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak mahiyette yanıltıcı bilgiyi yayan kişilerle alakalı olarak Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi uyarınca adli soruşturmalar başlatılmıştır. Asılsız haber ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, olaya ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan resmi açıklamaların takip edilmesi hususu önem arz etmektedir."

Kaynak: DHA

