Tarsus\'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Devam eden çalışmaları değerlendiren Boltaç, "Bu yollar sizin eserinizdir. Sizin paranızdır, sizin ödediğiniz vergilerin karşılığıdır. Biz yapmakla mükellefiz" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yüksek ve Esenler mahallelerinde saha çalışması gerçekleştirdi. Yüksek Mahallesi'nde devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Boltaç, ardından Esenler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Yüksek Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Boltaç, göreve geldikleri ilk günden bu yana uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Belediyenin mali yapısını güçlendirdiklerini belirten Boltaç, Baltalı Mahallesi'nde 2,2 kilometrelik, Esenler Mahallesi'nde ise 3,2 kilometrelik sathi kaplama çalışmasının yürütüldüğünü ifade etti.

Ovada sathi kaplama çalışmalarının devam ettiğini, üst kesimlerde ise parke çalışmalarının başladığını kaydeden Başkan Boltaç, Tarsus'un her noktasına eşit hizmet ulaştırmak için durmadan çalıştıklarını belirtti. Mahalle muhtarlarının süreç boyunca kendilerine destek verdiğini ifade eden Başkan Ali Boltaç, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yapılan hizmetlerin vatandaşların ödediği vergilerle hayata geçirildiğini vurgulayan Boltaç, "Bu yollar sizin eserinizdir. Sizin paranızdır, sizin ödediğiniz vergilerin karşılığıdır. Biz yapmakla mükellefiz" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Boltaç, mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu. Saha çalışması, vatandaşlarla yapılan istişarelerin ardından sona erdi. - MERSİN