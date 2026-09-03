Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol bakım ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol bakım, reglaj ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi ekipleri, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen güzergahlarda yol bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında yol zeminlerinin düzenlenerek ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaklıktaşı'nda 2 bin 100 metrelik alanda çalışma

Kaklıktaşı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 22 kamyon bypass malzeme kullanılarak 600 metrelik yolun bakımı yapıldı. Ekipler ayrıca bin 500 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirerek yol zeminini düzenledi.

Çamalan'da yol bakım çalışması

Çamalan Mahallesi'nde ise 6 kamyon bypass malzeme kullanıldı. Çalışmalar kapsamında 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı yapılırken, 900 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerde yol ve ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını planlı şekilde sürdüreceği bildirildi.