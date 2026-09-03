Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol bakım ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol bakım ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol bakım ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak için yol bakım, reglaj ve tesviye çalışmaları yapıyor. Kaklıktaşı'nda 2 bin 100 metrelik, Çamalan'da ise bin 250 metrelik alanda çalışma gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol bakım, reglaj ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi ekipleri, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen güzergahlarda yol bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında yol zeminlerinin düzenlenerek ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaklıktaşı'nda 2 bin 100 metrelik alanda çalışma

Kaklıktaşı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 22 kamyon bypass malzeme kullanılarak 600 metrelik yolun bakımı yapıldı. Ekipler ayrıca bin 500 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirerek yol zeminini düzenledi.

Çamalan'da yol bakım çalışması

Çamalan Mahallesi'nde ise 6 kamyon bypass malzeme kullanıldı. Çalışmalar kapsamında 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı yapılırken, 900 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerde yol ve ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını planlı şekilde sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol bakım ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:46
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:08:14. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol bakım ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement