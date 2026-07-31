Tarsus’ta riskli bölgeye 240 metrelik istinat duvarı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus’ta riskli bölgeye 240 metrelik istinat duvarı yapıldı

Tarsus’ta riskli bölgeye 240 metrelik istinat duvarı yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Belediyesi, Şehitler Tepesi Mahallesi’nde muhtemel toprak kaymalarına karşı 240 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı yaptı.

Tarsus Belediyesi, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde muhtemel toprak kaymalarına karşı 240 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı yaptı. Çalışmayla yol güvenliği sağlanırken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Tarsus Belediyesi, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde, imar planında park alanı olarak görülen bölgede arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı çalışmasını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 240 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı inşa edildi. Çalışmayla birlikte muhtemel toprak kaymalarının önüne geçilirken, yol güvenliği sağlandı ve vatandaşların can ve mal güvenliği artırıldı.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde risk oluşturan noktalarda güvenliği önceleyen ve kalıcı çözümler sunan çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, Tarsus, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarsus’ta riskli bölgeye 240 metrelik istinat duvarı yapıldı - Son Dakika

Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 16:55:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus’ta riskli bölgeye 240 metrelik istinat duvarı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.