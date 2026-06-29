Tatvan\'da Yaz Yayla Göçü Görsel Şölen Sunuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan yayla göçü, etkileyici görüntülere sahne oldu.

Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara doğru ilerleyen koyun sürüleri, toprak yollarda oluşturdukları yoğun toz bulutlarıyla güzel manzaralar ortaya çıkardı. Akşam saatlerinde yaylalara doğru yola çıkan çobanlar, binlerce koyunu yüksek rakımlı bölgelere ulaştırmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Sürülerin geçişi sırasında oluşan toz bulutları, gün batımının kızıllığıyla birleşerek izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Yıllardır sürdürülen yaylacılık geleneğinin önemli merkezlerinden biri olan Tatvan'da, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar yaz boyunca yüksek rakımlı yaylalarda yaşamlarını sürdürüyor. Her yıl tekrarlanan bu yolculuk, bölgenin kültürel mirasını yansıtırken, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Nemrut Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde ilerleyen sürüler, Tatvan'ın doğal güzellikleriyle bütünleşerek unutulmaz görüntüler oluşturdu. - BİTLİS