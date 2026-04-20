Tekirdağ\'da Deniz Dibi Temizliği

20.04.2026 18:48
Tekirdağ'da yapılan deniz dibi temizliğinde yalnızca 2 küçük poşet çöp bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Tekirdağ sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, polis dalgıçlar tarafından deniz dibi tarama ve temizlik çalışması yapıldı. Etkinlik alanına Deniz Polisi botu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da gelerek çalışmalara destek verdi. Süleymanpaşa sahilinde gerçekleştirilen dalışta Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis dalgıçlar denize inerek, yaklaşık 1 saat deniz dibini taradı. Yapılan incelemelerde deniz dibinin büyük ölçüde temiz olduğu görülürken, yalnızca 2 küçük poşet çöp çıkarıldı. Herhangi bir tehlikeli maddeye ya da yoğun kirliliğe rastlanmaması dikkat çekti. Tekirdağ sahilinin temiz kalmasının hem kent turizmi hem de Marmara Denizi'nin korunması açısından önemli olduğuna vurgu yapılırken, bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, Turizm Haftası kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Denizlerimizin temiz kalması için toplumda bilinç oluşturmak istiyoruz. Çevremizi ve denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğu. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
