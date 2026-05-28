Tekirdağ\'da sağanak ve dolu etkili oldu : Yollar göle döndü, ulaşım aksadı

Tekirdağ'da etkili olan kısa süreli sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara ve iş yerlerine sığınarak korunmaya çalıştı.

Kent merkezinde kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde rögarların taşması sonucu yollarda su seviyesi yükseldi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan yol ise adeta göle döndü. Yolun sular altında kalması nedeniyle ulaşım bir süre dururken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeden geçmeye çalışan sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Oğuzlu Mahallesi'nde ise sağanağın ardından kar tanesi büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre devam eden dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri ve araçlarda muhtemel zarar oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yağış sonrası belediye ve ilgili kurum ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlatırken, yollarda biriken suların tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Yetkililer, vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ