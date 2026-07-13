Tekirdağ'da Şiddetli Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Şiddetli Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ\'da Şiddetli Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi
13.07.2026 20:49
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Süleymanpaşa'da aniden başlayan sağanak yağmur, sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmurda görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, güvenlik amacıyla araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Özellikle kırsal bölgede etkisini artıran yağış sebebiyle araçlar düşük hızla ilerledi. Saman yüklü kamyon sürücüleri ise yüklerinin zarar görmemesi için yol kenarında durarak, araçlarının üzerine branda çekti. Kent genelinde etkili olan sağanak sırasında gökyüzü kara bulutlarla kaplanırken, yoğun yağış nedeniyle adeta göz gözü görmedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Şiddetli Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Şiddetli Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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