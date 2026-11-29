Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, Yeşilsırt Mahallesi Mezarlığı'nda maddi hasara yol açtı. Şiddetli fırtınaya dayanamayan çok sayıda çam ağacı kökünden sökülerek veya gövdesinden kırılarak kabirlerin üzerine devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Marmara Bölgesi genelinde uyarıları yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muratlı'da da etkisini gösterdi. Yeşilsırt Mahallesi Mezarlığı içerisinde bulunan yüksek boylu çam ağaçları, rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaçların gövde ve dalları, çevredeki bazı mezarların mermer bloklarına ve mezar taşlarına çarparak kırılmalara ve hasara neden oldu.

Mezarlığı ziyarete gelen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, kırılan ağaçların kaldırılması ve hasar gören alanların temizlenmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi.

Yetkililerin, devrilme riski taşıyan diğer ağaçlarda da inceleme yaparak bölgede temizlik çalışması başlatması bekleniyor.