Tercan Kaymakamı ve Tarım Müdürü, Büklümdere'de yavru alabalık tesisini incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısaduman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Yılmaz, Büklümdere köyündeki yavru alabalık tesisini ziyaret etti. Ziyarette üretim faaliyetleri ve yetiştiricilik süreçleri hakkında bilgi alındı; bölge ekonomisine katkılar ele alındı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısaduman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Yılmaz, yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti.
Kısaduman ve Yılmaz, ilçeye bağlı Büklümdere köyünde faaliyet gösteren yavru alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulundu.
Tesis yetkililerinden yürütülen üretim faaliyetleri ve yavru alabalık yetiştiriciliği süreçleri hakkında bilgi alan Kısaduman, ilçedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve üretim kapasitesini değerlendirdi.
Ziyarette, su ürünleri sektörünün bölge ekonomisine sağladığı katkılar ile üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
Kaynak: İHA
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