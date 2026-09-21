TİGEM\'e bağlı Sultansuyu\'nun 15 Arap koşu tayı 22 Eylül 2026\'da ihaleyle satılacak

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün yetiştirdiği tayların satışı, hibrit model kapsamında gerçekleştirilecek. İhale, 22 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye fiziki olarak katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek.