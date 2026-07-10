Niksar\'daki tarihi alanlar Tokat Belediyesinin desteğiyle temizlendi

Tokat Belediyesi, Niksar ilçesinde tarihi alanların temizliği için Jet Yıkama Aracı ve personel desteği sağlayarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla ilçeye gönderilen Tokat Belediyesi Jet Yıkama Aracı ve ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ayvaz Parkı'ndaki tarihi şadırvan ile tarihi Niksar Belediye Başkanlık Binası çevresinde temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık bin 800 yıllık geçmişiyle şifa kaynağı olarak bilinen Ayvaz Suyu'nun bulunduğu parkta yürütülen çalışmalarda, tarihi yapıların çevresi modern ekipmanlarla detaylı şekilde temizlendi. Çalışmayla tarihi alanların estetik görünümünün korunması ve vatandaşların daha temiz bir ortamdan faydalanmasının amaçlandığı belirtildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, belediyeler arasındaki iş birliğinin şehirlerin gelişimine katkı sağladığını söyledi. Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi olarak sadece şehir merkezinde değil, ihtiyaç duyulan her noktada bilgi birikimi, ekipman ve imkanlarla destek vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Kurumlar arası iş birliğiyle tüm imkanlarımızı ortak değerlerimiz için seferber ediyor, tarihi eserlerimizin korunmasına katkı sunuyoruz. Bu güzel iş birliği dolayısıyla Niksar Belediye Başkanı Sayın Semih Tepebaşı'na teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT