Tokat'ta Çekerek Irmağı Taştı
Tokat'ta Çekerek Irmağı Taştı

17.05.2026 10:20
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Çekerek Irmağı'ndaki taşkın tarım alanlarını ve yolları etkiledi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden geçen Çekerek Irmağı'nda son günlerde etkili olan yağışların ardından taşkın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çırdak mahallesi başta olmak üzere Çıkrık ve Kuşçu köyleri ile Sulusaray ilçesine bağlı bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Irmak yatağından taşan sular nedeniyle çok sayıda tarım arazisi göle döndü. Ekili alanlar zarar gördü. Bazı çiftçilerin ise tarlalardaki su nedeniyle arpa ve pancar ekimi yapamadığı belirtildi. Taşkın nedeniyle köy yolları sular altında kaldı. Bazı araçların ise yolda mahsur kalarak arıza yaptı. Vatandaşlar, ev ve ahırların çevresinde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Traktörlerle açılan kanallar aracılığıyla suyun yönünün değiştirilmesi için yoğun çaba harcandı. Dron görüntülerinde geniş tarım arazilerinin kahverengi taşkın suyuyla kaplandığı, bazı bölgelerde suyun yerleşim alanlarına kadar ulaştığı görüldü. Taşkının etkilediği alanların büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Yaşanan taşkının yıllardır görülmediğini belirten Çırdak mahallesi Muhtarı Cemalettin Karakaş; "55 yaşındayım ve 35 senedir Çekerek Irmağı'nın böyle taştığını görmedim. Çekerek Irmağı havzasında bulunan köylerde büyük zarar var. Vatandaşın ekmiş olduğu mahsuller hep çürüdü. Arpa ve pancar ekecek çiftçilerimiz de ekemedi. Bir an önce Çekerek Irmağı havzasının gündeme alınıp açılmasını talep ediyoruz. Evler su altında kaldı. Çıkrık yolu tamamen su altında. Hafif yüksek araçlar geçebiliyor ama normal araçlar arıza yapıyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

