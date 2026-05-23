Başkan Yazıcıoğlu'ndan sağanak sonrası vatandaşlara destek

23.05.2026 22:23  Güncelleme: 22:31
Tokat'ta yoğun yağışlar sonrası Vadi Park Evleri bölgesinde yaşanan su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu çalışmaları sahada takip etti.

Tokat'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Büyükbeybağı mevkiinde bulunan Vadi Park Evleri bölgesinde meydana gelen su baskınlarına karşı Tokat Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatları doğrultusunda bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye çalışmaları başta olmak üzere vatandaşların güvenliğini sağlamak adına kapsamlı bir çalışma yürüttü. Özellikle vatandaşların evlerine güvenli şekilde ulaşabilmesi için bölgede gerekli tedbirler alınırken, Başkan Yazıcıoğlu bölgede çalışmalara bizzat eşlik etti.

"Vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yoğun yağışların ardından oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek; "Şehrimizde etkili olan yoğun yağışlar sonrası Vadi Park Evleri bölgesinde meydana gelen su baskınlarına ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Tokat Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Hemşehrilerimizin güvenliği ve günlük yaşamlarının en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Her türlü olumsuz durumda Alo 153 Beyaz Masa hattımızdan ekiplerimize ulaşabilirsiniz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

