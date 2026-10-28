Tokat'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yapımına başlandı, Şubat 2027 hedefleniyor - Son Dakika
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Tokat'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yapımına başlandı, Şubat 2027 hedefleniyor

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Tokat\'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü\'nün yapımına başlandı, Şubat 2027 hedefleniyor
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Tokat'ta mayıs taşkınlarında yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yapımına başlandı, hava şartları elverirse Şubat 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Başkan Yazıcıoğlu, inşaatı DSİ 72. Şube Müdürü Çetinkaya ile inceledi ve köprünün en kısa sürede ulaşıma açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Tokat'ta mayıs ayında meydana gelen taşkınlarda yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yeniden yapımına başlandı. Köprünün hava şartlarının elvermesi halinde Şubat 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte ÇEDAŞ Köprüsü'nde başlayan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcıoğlu, köprünün en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasını hedeflediklerini söyledi. ÇEDAŞ Köprüsü'nün kentte yoğun kullanılan geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Mayıs ayında yaşanan taşkınlar nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprümüzün yeniden yapım çalışmalarını, DSİ 72. Şube Müdürümüz Sayın Ali Çetinkaya ile yerinde inceledik. Köprümüzün 2027 yılı Şubat ayı gibi tamamlanması öngörülüyor. Hava muhalefetini de göz önünde bulundurarak çalışmaların en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz" dedi.

Sanayi Köprüsü'nün yapımı için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Yazıcıoğlu, "Yeni köprümüz, standartlara uygun ve eskisinden çok daha sağlam olacak. Tokat'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yazıcıoğlu, sürece destek veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tokat milletvekilleri ve Tokat Valisi Abdullah Köklü'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüÇEDAŞ KöprüsüGüncelTokatÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yapımına başlandı, Şubat 2027 hedefleniyor - Son Dakika
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