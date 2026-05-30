Tortum'da Şiddetli Dolu Yağışı
Tortum'da Şiddetli Dolu Yağışı

30.05.2026 00:11
Erzurum'un Tortum ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu ekili alanlara zarar verdi ve görüşü engelledi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Tortum ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Tortum Bağbaşı Mahallesi ile Erzurum-Tortum karayolu üzerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şiddetli dolu yağışına Erzurum-Tortum karayolunda yakalanan sürücüler, görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araçlarını yol kenarına çekerek durmak zorunda kaldı.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri ile meyve bahçeleri dolu yağışıyla birlikte adeta beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler, dalların kırıldığını ve meyvelerin yere döküldüğünü belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Erzurum, Tortum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

