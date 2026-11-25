Trabzon'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışların ardından Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yamaçtan kayan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı; dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı.

Aşırı yağışların ardından Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı; dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı. Dere yatağından çıkıp yoldan akmaya başlayınca yol ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 ev yıkılırken, yıkılan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. 3 küçük baş hayvan heyelanda telef olurken, yol ve derede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iş makinelerinin yol açma çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Öte yandan yaşanan afetin boyutu havadan da görüntülendi.