Trabzon\'da Reşadiye Viyadüğü yıkılıyor, yerine döner kavşak yapılacak

Trabzon'da yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan Reşadiye Viyadüğünde, yıkım çalışmaları sürüyor. Tonlarca ağırlığında beton bloklar iş makineleri marifeti ile kaldırılırken viyadüğün tamamen yıkılmasının ardından bölgede döner kavşak yapılacak.

Ortahisar ilçesinde Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırlarında yer alan viyadükteki beton kirişler özel yöntemlerle kesilerek vinç yardımıyla sökülüyor. Kaldırılan kirişler yeniden değerlendirilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edilirken viyadüğü taşıyan kolonların da projelerde ve dolgu alanlarında değerlendirileceği öğrenildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlama doğrultusunda oluşturulacak yeni ulaşım düzenlemesinde, özellikle Pazarkapı bölgesindeki araç ve yaya yoğunluğu dikkate alınacak. Viyadüğün kaldırılmasıyla birlikte bölgede trafik akışının döner kavşak üzerinden sağlanması planlanıyor.