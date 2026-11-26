Trabzon'da şiddetli yağışlar etkisini dün öğleden sonra yitirirken, bölgede heyelanlar ise sürüyor.

Trabzon'un Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda Yeşilköy mahallesi mevkiinde dün meydana gelen ve yolu ulaşıma kapatan büyük heyelanın ardından bir büyük heyelan da Sürmene ilçesinde yaşandı. Sürmene- Oylum yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yamaçtaki çay bahçeleri ise yok oldu. Sürücüler ve yöre halkı ise yeni heyelanlara karşı uyarıldı.