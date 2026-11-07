Tunceli Belediyesi hacimli evsel atık toplama uygulamasını ikinci kez yaptı - Son Dakika
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Tunceli Belediyesi hacimli evsel atık toplama uygulamasını ikinci kez yaptı

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Tunceli Belediyesi hacimli evsel atık toplama uygulamasını ikinci kez yaptı
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Tunceli Belediyesi'nin hacimli evsel atık toplama uygulaması ikinci kez gerçekleştirildi. Her ayın ilk cumartesi günü koltuk, kanepe, yatak gibi büyük ev eşyaları konteyner yanına bırakılırken bu tarih dışında sokaklara bırakılan atıklar toplanmayacak.

Tunceli'de çevre temizliğini sağlamak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan hacimli evsel atık toplama uygulaması ikinci kez gerçekleştirildi.

Tunceli Belediyesi tarafından kent genelinde çevre temizliğini korumak ve kent estetiğine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Hacimli Evsel Atık Toplama Çalışması devam ediyor. Her ayın ilk cumartesi günü gerçekleştirilen uygulama kapsamında vatandaşlar, kullanmadıkları koltuk, kanepe, yatak ve benzeri büyük ev eşyalarını belirlenen tarihte konteynerlerin yanına bırakırken belediye ekipleri de atıkların toplanması için çalışma yürütüyor. Vatandaşların duyarlılığı ve iş birliğiyle sürdürülen uygulamayla sokaklarda gelişigüzel bırakılan büyük hacimli atıkların oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama kapsamında, her ayın ilk cumartesi günü dışında sokaklara bırakılan hacimli atıkların toplanmayacağı hatırlatıldı.

Vali-Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Tunceli için vatandaşların belirlenen toplama takvimine uymalarının önemine dikkat çekerek gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Tunceli BelediyesiCumartesiGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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