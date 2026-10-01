Tunceli\'de hava sıcaklıkları düşünce Munzur Dağları mevsimin ilk karıyla kaplandı

Tunceli'de hava sıcaklıkları düşünce Munzur Dağları mevsimin ilk karıyla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de son günlerde sıcaklıkların düşmesiyle yüksek rakımlı alanlarda mevsimin ilk karı görüldü. Munzur Dağları'nın zirve ve yüksek kesimleri, etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Tunceli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlere düştü.
Tunceli'de son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Munzur Dağları'nın zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Kaynak: İHA
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