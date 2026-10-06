Tunceli\'de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı

Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler yollarda zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Sabah başlayıp öğleden sonra etkisini artıran yağış yollarda su birikintileri oluşturdu; sürücüler ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?