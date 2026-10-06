Tunceli\'de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.