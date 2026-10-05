Tunceli Ovacık\'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu, çoban koyunlarını karda otlattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yalmanlar Yaylası'nda bir çoban koyunlarını karlar altında otlattı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylada hayvancılıkla uğraşan bir çoban, koyunlarını karların altında otlatmaya devam etti. Kar yağışı sırasında koyunlarını otlatan çobanın görüntüleri, yayladaki zorlu yaşam şartlarını gözler önüne serdi.