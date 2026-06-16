TURBELDAK\'tan 110 öğrenciye doğa ve çevre bilinci eğitimi

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Hilmi Pekcan İlkokulu ve Niyazi Üzmez İlkokulu'nda eğitim gören 110 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Çıkrıkçı Akçeşme Mevkii'nde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK tarafından düzenlenen etkinlik, Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert'in rehberliğinde gerçekleştirildi. Hilmi Pekcan İlkokulu 3A ve 3B sınıfında eğitim gören 50 öğrencinin öğretmenleri Kübra Öz, Ümmühan Adıgüzel ile Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu 3A ve 3E sınıflarında eğitim gören 60 öğrencinin öğretmenleri Zerrin Özyavru ve Selda Ermemiş ile katıldığı yürüyüşe TURBELDAK ekibinden İsmail Alsaç, Bayram Ali Çelikten, Mustafa Elmas Kaya, İbrahim Ötgün ve Nihal Aras da eşlik etti.

Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de çevreyi yakından tanıma fırsatı buldu. Yürüyüş boyunca öğrencilere doğayı korumanın önemi anlatılırken, Turgutlu'nun doğal güzellikleri hakkında da bilgiler verildi. Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, Küpyar'ın oluşumu, doğada yön bulma yöntemleri, ağaçlarda oluşan çiğ damlaları ile Gediz Ovası, Spil Dağı ve Çal Dağı hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Doğa yürüyüşünün sonunda öğrenciler çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi. Etkinlik kapsamında bırakılan atıklar toplanırken, çevreye duyarlı bireyler olmanın önemi de uygulamalı olarak anlatıldı.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, çocukların doğayla iç içe vakit geçirmelerinin fiziksel, bilimsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Çocuklarımıza doğa sevgisini ve çevreyi koruma bilincini aşılamaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin etkinliğe gösterdiği ilgi ve heyecan bizleri çok mutlu etti. TURBELDAK olarak çocuklarımızı doğayla buluşturmaya ve doğayı tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA