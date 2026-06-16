TURBELDAK'tan 110 öğrenciye doğa ve çevre bilinci eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TURBELDAK'tan 110 öğrenciye doğa ve çevre bilinci eğitimi

TURBELDAK\'tan 110 öğrenciye doğa ve çevre bilinci eğitimi
16.06.2026 12:02  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Hilmi Pekcan ve Niyazi Üzmez İlkokulu'ndan 110 öğrenciyle Çıkrıkçı Akçeşme Mevkii'nde doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte öğrencilere doğa sevgisi, çevre temizliği ve yön bulma gibi konularda eğitim verildi.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Hilmi Pekcan İlkokulu ve Niyazi Üzmez İlkokulu'nda eğitim gören 110 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Çıkrıkçı Akçeşme Mevkii'nde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK tarafından düzenlenen etkinlik, Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert'in rehberliğinde gerçekleştirildi. Hilmi Pekcan İlkokulu 3A ve 3B sınıfında eğitim gören 50 öğrencinin öğretmenleri Kübra Öz, Ümmühan Adıgüzel ile Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu 3A ve 3E sınıflarında eğitim gören 60 öğrencinin öğretmenleri Zerrin Özyavru ve Selda Ermemiş ile katıldığı yürüyüşe TURBELDAK ekibinden İsmail Alsaç, Bayram Ali Çelikten, Mustafa Elmas Kaya, İbrahim Ötgün ve Nihal Aras da eşlik etti.

Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de çevreyi yakından tanıma fırsatı buldu. Yürüyüş boyunca öğrencilere doğayı korumanın önemi anlatılırken, Turgutlu'nun doğal güzellikleri hakkında da bilgiler verildi. Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, Küpyar'ın oluşumu, doğada yön bulma yöntemleri, ağaçlarda oluşan çiğ damlaları ile Gediz Ovası, Spil Dağı ve Çal Dağı hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Doğa yürüyüşünün sonunda öğrenciler çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi. Etkinlik kapsamında bırakılan atıklar toplanırken, çevreye duyarlı bireyler olmanın önemi de uygulamalı olarak anlatıldı.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, çocukların doğayla iç içe vakit geçirmelerinin fiziksel, bilimsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Çocuklarımıza doğa sevgisini ve çevreyi koruma bilincini aşılamaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin etkinliğe gösterdiği ilgi ve heyecan bizleri çok mutlu etti. TURBELDAK olarak çocuklarımızı doğayla buluşturmaya ve doğayı tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre TURBELDAK'tan 110 öğrenciye doğa ve çevre bilinci eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Kahramanmaraş’ta polis memuru evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Etiyopya’da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 12:30:25. #7.12#
SON DAKİKA: TURBELDAK'tan 110 öğrenciye doğa ve çevre bilinci eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.