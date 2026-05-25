Turhal\'daki Hayvan Pazarı Taşınıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle sular altında kalan hayvan pazarı, Kayacık Mahallesi'ndeki yeni alana taşındı.

Turhal'da son günlerde etkili olan yağışlar ve Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çevlikler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarı kullanılamaz hale geldi. Su baskını nedeniyle padok alanları ve yürüyüş yolları çamur ve suyla kaplanınca, yetkililer hayvan pazarının geçici olarak Kayacık Mahallesi'ndeki yüksek rakımlı alana taşınmasına karar verdi. İlçenin yüksek noktasında oluşturulan yeni pazarda küçük ve büyükbaş hayvan satışları kontrollü şekilde yapılırken, alanda yoğunluk oluşmadığı görüldü. Öte yandan yeni kurulan hayvan pazarı ve çevresi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, taşkın riski nedeniyle boş kalan eski pazar alanına karşılık Kayacık Mahallesi'nde oluşturulan yeni pazarın daha güvenli bölgede yer aldığı görüldü. - TOKAT