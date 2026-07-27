Uçmakdere'nin Güzellikleri Dronla Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçmakdere'nin Güzellikleri Dronla Görüntülendi

Uçmakdere\'nin Güzellikleri Dronla Görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ganos Dağları'nın kıyısında yer alan Uçmakdere, dronla çekilen görüntülerle göz kamaştırıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde, Ganos Dağları'nın Marmara Denizi ile buluştuğu sarp yamaçlar dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en dikkat çekici doğal alanlarından biri olan Uçmakdere'de, milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin şekillendirdiği dik yamaçlar ve katmanlı kayalıklar gökyüzünden farklı bir güzellik sundu. Bölge, Ganos Dağları'nın denize ulaştığı nadir noktalardan biri olmasıyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 945 metre yüksekliğe ulaşan Ganos (Işıklar) Dağı'nın eteklerinde yer alan Uçmakdere, dik topoğrafyası, orman dokusu ve Marmara Denizi manzarasıyla doğa sporları ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor. Özellikle yamaç paraşütü için tercih edilen bölge, havadan izlendiğinde etkileyici kıyı şeridini gözler önüne seriyor.

Dron ile kaydedilen görüntülerde denize dik inen kaya katmanları, dalgaların falezlere çarpışı ve yemyeşil yamaçlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uçmakdere'nin Güzellikleri Dronla Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 14:39:09. #7.12#
SON DAKİKA: Uçmakdere'nin Güzellikleri Dronla Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.