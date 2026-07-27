Uçmakdere\'nin Güzellikleri Dronla Görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde, Ganos Dağları'nın Marmara Denizi ile buluştuğu sarp yamaçlar dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en dikkat çekici doğal alanlarından biri olan Uçmakdere'de, milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin şekillendirdiği dik yamaçlar ve katmanlı kayalıklar gökyüzünden farklı bir güzellik sundu. Bölge, Ganos Dağları'nın denize ulaştığı nadir noktalardan biri olmasıyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 945 metre yüksekliğe ulaşan Ganos (Işıklar) Dağı'nın eteklerinde yer alan Uçmakdere, dik topoğrafyası, orman dokusu ve Marmara Denizi manzarasıyla doğa sporları ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor. Özellikle yamaç paraşütü için tercih edilen bölge, havadan izlendiğinde etkileyici kıyı şeridini gözler önüne seriyor.

Dron ile kaydedilen görüntülerde denize dik inen kaya katmanları, dalgaların falezlere çarpışı ve yemyeşil yamaçlar dikkat çekti.