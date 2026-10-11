Ünye\'de yeni toplu taşıma sistemi başladı, hat sayısı 4\'ten 10\'a çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde şehir içi toplu taşıma sistemi yenilendi. Dört kooperatifin tek çatı altında birleşmesiyle 118 araç yenilenirken, daha önce 4 olan hat sayısı 10'a çıkarıldı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete alınan yeni toplu taşıma sistemiyle ilçede ulaşım ağının genişletilmesi ve vatandaşlara daha kolay ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplu ulaşım sistemlerini tek çatı altında birleştirmek istediklerini belirterek, Ordu genelinde Ordumkart uygulamasını yaygınlaştıracaklarını söyledi. 19 ilçede 118 kooperatif bulunduğunu ifade eden Güler, "Amacımız, tüm ulaşım sistemini bir araya getirerek vatandaşlarımızın kolay ve kesintisiz ulaşımını sağlamak. Ordu'da Ordumkart uygulamasına geçiyoruz. Vatandaşlarımız bu kartla bir araçtan diğerine rahatça ulaşım sağlayabilecek. Vatandaşlarımız kartlarını 17 bayiden temin edebilecek" dedi.

Ünye'de dört kooperatifin birleşerek önemli bir adım attığını kaydeden Güler, "118 sıfır aracı vatandaşlarımızın hizmetine sundular. Dört hat, ihtiyaca göre 10 hatta çıkarıldı. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hatlarımızı yeniden düzenleyebiliriz. Böylece herkesin memnuniyetini esas alan ortak bir sistem oluşturuyoruz" diye konuştu.

Ünye'de 4 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini de belirten Güler, yeni toplu taşıma sisteminin ilçeye hayırlı olmasını diledi.