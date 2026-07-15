Ürün Tespit Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ürün Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Ürün Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
15.07.2026 12:02
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Aydıntepe'de 2026 üretim yılı için tarımsal veri güncelleme çalışmaları sürdürülüyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2026 üretim yılı kapsamında yürütülen ürün tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, teknik personel tarafından arazide kontroller ve yerinde incelemeler gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) beyanları sahada tek tek kontrol ediliyor.

Ürün tespit çalışmalarıyla tarımsal üretim verilerinin güncellenmesi, üretim deseninin belirlenmesi ve ÇKS kayıtlarının doğruluğunun kontrol edilmesine yönelik incelemeler yürütülüyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ürün Tespit Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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