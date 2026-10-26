Uşak Belediyesi, otogar paylaşımlarının güncel durumu yansıtmadığını bildirdi

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Otogarı'nın mevcut durumuna ilişkin sosyal medya hesapları ve yerel basında yer alan paylaşımların güncel durumu gerçeğe uygun şekilde yansıtmadığını bildirdi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında ve yerel basın mecralarında Uşak Otogarı'nın mevcut durumuna ilişkin paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntü ve ifadelerin otogarın güncel durumunu gerçeğe uygun şekilde yansıtmadığını ifade eden Özkan, vatandaşlardan doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımları dikkate almamalarını istedi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, resmi kaynaklardan yapılan duyuruların esas alınması gerektiği vurgulandı.

Uşak Belediyesi olarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını önemsediklerini kaydeden Özkan, kamuoyunun güncel ve doğrulanmış bilgiler doğrultusunda bilgilendirilmesini esas aldıklarını belirtti.