Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı yol denetimleri aralıksız sürüyor
Uşak'ta salgın hayvan hastalıklarının bulaşma riskine karşı yol kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde hayvan hareketleri, nakil belgeleri ve sağlık kontrolleri inceleniyor.
Uşak'ta salgın hayvan hastalıklarının bulaşma riskine karşı yol kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde, hayvan hareketleri, nakil belgeleri ve sağlık kontrolleri titizlikle inceleniyor.
Yetkililer, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla yol kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı yol denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?