Uşak\'ta okul kantinleri ve yemekhaneler hijyen kurallarına göre denetlendi

Uşak'ta öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında gıda işletmelerinin hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları, hazırlama ve servis süreçleri kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelerin mevzuata uygunluğu ile gıda ürünlerinin uygun şartlarda saklanması ve sunulmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına uygunluk esas alındı. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, okul kantinleri ve yemek hizmetlerine yönelik kontrol faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.