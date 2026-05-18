Uşak\'ta \'Orman Benim\' Etkinliği Düzenlendi

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangın sayılarının, şiddetinin düşürülerek çevreye zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlenen "Orman Benim" kampanyası Uşak'ta da gerçekleştirildi.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde Hacıkadem köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Uşak Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, kurum müdürleri, emniyet, jandarma ve bazı kurumların personelleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik, ormanlık alanda katılımcılar tarafından çöplerin ve yanıcı unsurların toplanması ile tamamlandı. - UŞAK