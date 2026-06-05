Üzümlü'de Ücretsiz Çilek Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üzümlü'de Ücretsiz Çilek Keyfi

Üzümlü\'de Ücretsiz Çilek Keyfi
05.06.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çilek üreticisi, 'Yediğin senin, topladığın benim' ile vatandaşlara bahçede çilek yediriyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek üreticisi Uğur Yunus Karatepe'nin başlattığı "Yediğin senin, topladığın benim" uygulamasıyla vatandaşlar bahçede ücretsiz çilek yiyip sadece eve götürdükleri ürünlerin ücretini ödüyor.

Yaklaşık 4 dönümlük alanda 20 bin çilek fidesiyle üretim yapan Karatepe, bahçeyi ziyaret edenlerin dalından ücretsiz çilek tüketebildiğini, yalnızca eve götürmek için topladıkları ürünlerin ücretini ödediğini söyledi.

Aile işletmesi olarak 2009 yılından bu yana çilek üretimi yaptıklarını belirten Karatepe, uygulamanın kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Vatandaşlar ise aileleri ve çocuklarıyla birlikte çilek toplamanın keyifli bir deneyim sunduğunu belirterek uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Üzümlü'de Ücretsiz Çilek Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
ABD’den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı ABD'den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı
Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi

21:01
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
20:48
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
20:21
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
19:59
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 21:24:36. #7.13#
SON DAKİKA: Üzümlü'de Ücretsiz Çilek Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.