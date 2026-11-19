Van-Bahçesaray yolu kar ve tipi nedeniyle saat 14.30 itibarıyla ulaşıma kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Etkili kar yağışı ve tipi, Van-Bahçesaray kara yolunda ulaşımı durdurdu. Bahçesaray Kaymakamlığı, yolun 11 ile 40. kilometreleri arasının görüş mesafesi yetersizliği nedeniyle saat 14.30 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.
Van-Bahçesaray kara yolu güzergahında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak saat 14.30 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
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