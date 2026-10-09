Van Edremit\'te havalimanı karşısındaki sazlık yangını ihbar üzerine söndürüldü

Van Edremit'te havalimanı karşısındaki sazlık yangını ihbar üzerine söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Edremit ilçesinde havalimanı karşısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Van'ın Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesi havalimanı karşısında bulunan sazlık alanda meydana. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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